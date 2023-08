Söder: Fragenkatalog an Aiwanger ist «kein Freispruch»

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht den Fragenkatalog an seinen Vize Hubert Aiwanger im Zusammenhang mit der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt nicht als Freispruch. «Dies ist jetzt kein Freispruch oder Freibrief. Die Menschen sind zutiefst empört und verunsichert und haben diese Fragen – so wie wir auch», sagte Söder nach einer Sondersitzung des Koalitionsausschusses am Dienstag. «Das heißt, es darf jetzt auch nichts mehr dazukommen.»

Wegen der Affäre um das antisemitische Flugblatt zur Schulzeit Aiwangers soll der Freie-Wähler-Chef laut Söder einen Katalog mit 25 Fragen schriftlich beantworten. Aiwanger habe sich zudem bereit erklärt, Schulakten zu dem Vorfall öffnen zu lassen, falls noch welche vorhanden seien, sagte Söder.