Söder kritisert Erdogan: EU-Außengrenzen werden geschützt

Hof/München (dpa/lby) – CSU-Chef Markus Söder hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für dessen Drohungen mit einem neuen Massenandrang von Flüchtlingen in der EU scharf kritisiert. Er forderte nun ein klares Signal an Flüchtlinge und Migranten in der Türkei, dass die EU-Außengrenzen weiterhin geschützt werden. Und er sprach sich für eine finanzielle und personelle Unterstützung Griechenlands aus, um die aktuelle Krisensituation zu bewältigen.

«Zunächst mal muss klar die Botschaft gesendet werden, dass sich die Grenzsituation nicht geändert hat, dass es nicht so ist, wie vielleicht vermittelt wurde, die Grenzen sind jetzt plötzlich offen, ohne jede Kontrolle. Das ist nicht der Fall», sagte der bayerische Ministerpräsident am Dienstag am Rande einer bayerisch-sächsischen Kabinettssitzung in Hof. Das Jahr 2015 dürfe sich nicht wiederholen. «Das heißt: kein Kontrollverlust an den Grenzen. Die Außengrenzen müssen gesichert und stabil bleiben.» Deshalb müsse man Griechenland unterstützen, finanziell bei der humanitären Herausforderung, und personell, auch wenn es um die Grenzschutzagentur Frontex gehe.

Söder nannte es inakzeptabel, dass die Türkei mit dem Schicksal von Menschen offensichtlich eigene Interessen durchsetzen wolle. «Das kann man nicht akzeptieren. Das muss man auch klarstellen. Da muss man auch deutlich Klartext reden.» Das EU-Türkei-Abkommen müsse eingehalten werden, und zwar von beiden Seiten. Deshalb müsse die EU-Kommission nun sehr schnell mit der Türkei ins Gespräch kommen.

Unterdessen sprachen sich die Grünen als einzige Fraktion im Landtag für ein bayerisches Aufnahmeprogramm aus. «Die EU ist gefordert, diesen Flüchtlingen zu helfen und die humanitäre Katastrophe in Syrien zu stoppen. Wir hier in Bayern können aber konkret helfen: Wir können die Schwächsten und Schutzbedürftigsten bei uns aufnehmen», sagte die asylpolitische Sprecherin der Fraktion, Gülseren Demirel.

Der Antrag der Grünen sieht die Aufnahme von 500 alleinlebenden Frauen mit und ohne Kinder, unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und Menschen mit Behinderung vor. Die Regierungsparteien CSU und Freie Wähler lehnen bislang aber die Aufnahme von Flüchtlingen ab.