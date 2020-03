Söder: Bundeswehr in Corona-Bekämpfung stärker einbinden

München (dpa) – Wegen des Coronavirus sagt die CSU ihre für Montag geplante Vorstandssitzung in München ab. Dies teilte die (…)

Prag (dpa) – Tschechien hat um Mitternacht in der Nacht zu Samstag die festen Grenzkontrollen zu Deutschland und Österreich (…)

Prag (dpa/sn) – Tschechien riegelt wegen der Coronavirus-Gefahr fast vollständig seine Grenzen ab. Das Kabinett in Prag beschloss (…)

München (dpa) – Karl-Heinz Rummenigge hat in der schwierigen Diskussion um die Absage des Wochenend-Spieltags in der (…)

Erste Bergbahnen auch in Deutschland stellen Betrieb ein

Bayrischzell (dpa/lby) – Wie schon in Italien sowie in Tirol und Salzburg ziehen nun auch Seilbahnbetreiber in Deutschland (…)