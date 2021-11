Söder besucht militärisches Airbus-Zentrum

Manching (dpa/lby) – Ministerpräsident Markus Söder hat am Montag aus Anlass des 60-jährigen Bestehens des Standortes das Airbus-Zentrum im oberbayerischen Manching besucht. Der CSU-Chef kam zu Gesprächen mit der Geschäftsführung und Arbeitnehmervertretern in das Werk nahe Ingolstadt. Zudem enthüllte er eine Gedenktafel für Franz-Josef Strauß. Der frühere CSU-Politiker hatte sich einst für den Aufbau der militärischen Luftfahrtindustrie in Bayern und die Gründung von Airbus eingesetzt.

In Manching befindet sich das deutsche Kompetenzzentrum für militärische Flugsysteme des Luftfahrtkonzerns. So werden dort die Eurofighter-Kampfjets für die deutsche Luftwaffe montiert. Zudem werden in Manching alle anderen Airbus-Flugzeuge gewartet, aber auch die Awacs-Aufklärungsflugzeuge der Nato vom Hersteller Boeing. Daneben sind Forschung und Entwicklung zu neuen unbemannten Flugsystemen und dem künftigen europäischen Luftkampfsystem FCAS (Future Combat Air System) in Manching angesiedelt.

