Söder: Bayern bietet NRW und Rheinland-Pfalz Hilfe an

Häuser eingestürzt: Tote und viele Vermisste in der Eifel

Berlin (dpa) – Vollgelaufene Keller, ein evakuiertes Seniorenheim, von Wassermassen eingeschlossene Autofahrer: Starkregen hat in (…)

Mülheim (dpa) – Das Unternehmen Aldi Süd ruft wegen des erhöhten Gehalts an Chrom (VI) in der Leder-Decksohle Trekkingsandalen (…)

Schwere Regenfälle führen zu Überschwemmungen in Franken

Neustadt an der Aisch/Hof (dpa/lby) – Stundenlanger Dauerregen hat am Freitag in Teilen Frankens Wiesen, Straßen und teils ganze (…)