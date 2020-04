Söder: Ausgangsbeschränkungen verlängert – weitere Lockerungen in Aussicht gestellt

Eine Woche länger. Bayern hat die Ausgangsbeschränkungen bis zum 10.Mai verlängert. Vom 04.Mai an sollen aber weitere Lockerungen gelten. So dürfen dann zum Beispiel öffentliche Gottesdienste und Demonstrationen mit bis zu 50 Teilnehmern wieder stattfinden. Für die Gastro hat Ministerpräsident Söder Lockerungen um Pfingsten herum in Aussicht gestellt. Das Kabinett hat außerdem eine Anpassung der 800-Quadratmter-Regel in Geschäften vorgenommen:

so Söder gestern. Bis zu den Sommerferien sollen Kinder und Jugendliche wegen der Corona Pandemie außerdem abwechselnd in der Schule und mit digitalen Mitteln daheim unterrichtet werden. Darauf hätten sich Kultusminister der Länder verständigt, teilte die Vorsitzende Hubig mit.