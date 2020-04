Söder: 500 Euro Bonus für Pflegekräfte würdigt Kriseneinsatz

München (dpa/lby) – Pflegekräfte in Bayern bekommen für ihren Einsatz in der Corona-Krise 500 Euro vom Freistaat – das ist nun beschlossene Sache. Der Empfängerkreis wurde noch einmal ausgeweitet, und zwar auf den Rettungsdienst.

«Bayern zahlt 500 Euro Pflegebonus an Pflegekräfte in Krankenhäusern, ambulanter Pflege, Alten- und Behinderteneinrichtungen, an Notfallsanitäter und Rettungsassistenten», schrieb Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Kabinettssitzung am Dienstag auf Twitter. «Damit würdigen wir die enormen Leistungen in der Corona-Krise.» Details sollten am Mittag in einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden.