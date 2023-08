So viel wie noch nie: 10 000 Besucher bei Hofer Saaleauenfest

An den Hofer Saaleauen laufen die Abbauarbeiten, nachdem ihr drei Tage lang auf dem Saaleauenfest gefeiert habt – präsentiert von Radio Euroherz. Stadtmarketing-Chef Carsten Reichel zieht im Gespräch mit unserem Sender eine zufriedene Bilanz. Mit drei Bühnen und insgesamt gut 10 000 Besuchern war das Saaleauenfest heuer so groß wie noch nie. Höhepunkte waren die Auftritte der Bananafishbones und von 2raumwohnung, bei denen der Große Biergarten bis auf den letzten Platz belegt war. Das Hofer Stadtmarketing wertet das Festival jetzt aus, bespricht, wo es noch Verbesserungsbedarf gibt und plant bereits für das kommende Jahr. Das Saaleauenfest solle dann nicht minder attraktiv werden, so Reichel.