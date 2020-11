‚So schützen Sie sich vor giftigem Rauch und Gas‘

Häufig stellt sich die Frage: Wo und in welchen Räumen ist der Rauchmelder vorgeschrieben? So gut wie überall in Deutschland gilt: In allen Schlafzimmern, Kinderzimmern, Fluren und idealerweise in Aufenthaltsräumen. “Unser Tipp für die eigenen vier Wände: Am besten man geht einfach von Raum zu Raum, gleicht mit den Mindestvorgaben ab und überlegt, wie sicher das Zuhause im Hinblick auf potenzielle Brandgefahren ausgestattet ist. Auch das Wohnzimmer sollte hier nicht vergessen werden, denn wie oft döst man auf dem Sofa ein…? Und: Vorhandene Melder regelmäßig auf Funktion testen. Der Feuerlöscher sollte immer leicht zugänglich sein”, rät der Experte.