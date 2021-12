So gehts auch in der Krise: Mitarbeiterschutz bei Sandler

Home Office zum Schutz der Mitarbeiter, kostenlose Tests oder firmeninterne Impfaktionen: Wie siehts denn bei euch in der Arbeit mit Corona-Schutzmaßnahmen aus? Sicherlich setzen nicht alle Arbeitgeber die Regeln so genau um. Beispielhaft geht dagegen der Vliesstoffhersteller Sandler aus Schwarzenbach an der Saale seit Beginn der Pandemie voran.

In Sachen Mitarbeiterschutz kann vermutlich niemand der Sandler AG so schnell was vormachen. Kein Wunder, die Mitarbeiter sind schließlich an der Quelle, was hochwertige Atemschutzmasken betrifft. Die bekommen sie natürlich mit Vliesstoff made in Germany vom Arbeitgeber gestellt. Hilfreich ist dabei auch die neue Produktionsanlage für Vliesstoffe, die seit dem Sommer 2020 in Betrieb ist. Darüber hinaus können sich alle Mitarbeiter auch rund um die Uhr im hauseigenen Testzentrum auf Corona testen lassen und bekommen dort auch ein anerkanntes Zertifikat ausgestellt. Seit April gibts bei Sandler außerdem immer wieder Impftage: Am Mittwoch zum 21. Mal. Auch Angehörige profitieren laut einer Mitteilung vom Impfangebot des Vliesstoffherstellers.