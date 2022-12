Snowboarder Nörl gewinnt Weltcup-Auftakt in Les Deux Alpes

Gesamtweltcupsieger Martin Nörl hat Snowboard Germany einen perfekten Start in den WM-Winter beschert. Der 29 Jahre alte Boardercrosser gewann den Weltcup-Auftakt im französischen Les Deux Alpes am Sonntag und holte sich seinen insgesamt fünften Titel. «Ich hatte einen schwierigen Tag mit Startproblemen in den ersten Läufen, aber jetzt bin ich super glücklich», sagte der gebürtige Landshuter, der nach vier Durchgängen auf rund 3400 Metern Höhe beim Sieger-Interview nach Luft rang.

Zweistellige Minusgrade und starke Windböen sorgten am französischen Gletscher für extreme Bedingungen. Zweiter wurde der Italiener Omar Visintin vor Eliot Grondin aus Kanada. Die übrigen fünf deutschen Starter waren bereits vor dem Halbfinale ausgeschieden.