Smartphone-Bilder leicht gemacht: Foto-Workshop für Kinder und Jugendliche in Konradsreuth

Die schönsten Momente halten wir gern auch fotografisch fest. Das geht dank Smartphones mittlerweile ja auch ganz einfach. Der Landkreis Hof bietet für Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 15 Jahren einen Workshop zum Thema „Click Click Wow: Smartphone-Fotos in so richtig gut“ an. Dabei könnt ihr Fotografie-Techniken erlernen, um eure Fotos noch besser wirken zu lassen. Alles was ihr mitbringen müsst, ist ein aufgeladenes Smartphone, etwas freien Speicherplatz und jede Menge Spaß. Eure besten Bilder werden anschließend noch bearbeitet und werden für euch ausgedruckt. Alle Infos zur Teilnahme findet ihr auf euroherz.de

21.9.21 15 bis 18 Uhr in der Jugendbildungsstätte, Hofer Straße 5, 95176 Konradsreuth

Infos unter 09281 57434 oder 09281 57361

petra.schultz@landkreis-hof.de // johannes.wurm@landkreis-hof.de