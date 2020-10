Smartes Fichtelgebirge: Wie lief die Bürgerwerkstatt?

Was wollen und brauchen die Menschen im Fichtelgebirge – Vielleicht eine eigene Fichtelapp oder bessere Lösungen um von A nach B zu kommen? Das hat der Landkreis Wunsiedel über das Förderprogramm Smart Cities herausfinden wollen. Am Sonntag hat es dazu in der Fichtelgebirgshalle eine Bürgerwerkstatt gegeben. Rund 40 Konzepte sind ausgestellt gewesen, damit die Besucher sie bewerten und verbessern konnten. Thomas Edelmann von der Entwicklungsagentur Fichtelgebirge:

Und ihr könnt immer noch mitmachen: Hier geht’s zur Bürgerplattform des Landkreises Wunsiedel.