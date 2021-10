Smartes Fichtelgebirge: Sonderstunde bei Radio Euroherz

E-Mails checken, Videos streamen oder Musik hören – das geht mittlerweile alles ganz einfach übers Handy, vorausgesetzt das Datenvolumen ist nicht aufgebraucht. In der Region passiert das aber immer wieder, weil es noch zu wenige öffentliche W-LAN-Hotspots gibt. Der Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge will das ändern und auch in den kleinsten Dörfern solche Hotspots installieren. Oliver Rauh vom Landratsamt in Wunsiedel:

Das ist aber nur ein Teil des Smarten Fichtelgebirges. Zu den Ideen, an denen auch die Bevölkerung mitarbeiten konnte, gehören eine Fichtelapp, ein Pflegeportal und ein Bürgerbüro. Was genau alles geplant ist, hört ihr heute Abend in einer Sonderstunde ab 19 Uhr bei Radio Euroherz.