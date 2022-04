Smartes Fichtelgebirge: Schulen sollen eigene Rechenzentren erhalten

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Diese Redewendung trifft insbesondere auf den DigitalPakt Bayern zu. Mit Hilfe von Fördermitteln will das Kultusministerium die Schulen künftig besser digital aufstellen. In der Corona-Pandemie haben wir ja alle gesehen, dass es da noch Nachholbedarf gibt. Der Landkreis Wunsiedel hat die Chance ergriffen und innerhalb kürzester Zeit die Anträge für die Fördergelder fertig bekommen. Der Landkreis möchte nämlich drei Rechenzentren für die Schulen errichten. Das würde rund eine Million Euro kosten, 90 Prozent könnten über die Förderung bezahlt werden.

Konkret könnten die geplanten Hochleistungsserver die Schulzentren in Marktredwitz und Selb versorgen, außerdem das Projekt „Smartes Fichtelgebirge“ am Landratsamt. Von dort aus kümmert sich ein Team ja bereits seit vergangenem Jahr um die IT an den Schulen im Landkreis Wunsiedel.

Die Digitalisierung der Schulen ist ein großer Baustein des Projekts „Smartes Fichtelgebirge“. Zu den weiteren Handlungsfeldern gehören Infrastruktur, Mobilität, Gesundheit, Wirtschaft, Energie und Klimaschutz, Natur und Landwirtschaft, Soziales, Tourismus und Kultur, Image, Verwaltung sowie das Ehrenamt.