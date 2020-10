Smartes Fichtelgebirge: Landkreis Wunsiedel stellt erste Projekte vor

Was muss sich im Fichtelgebirge ändern? Was läuft besonders gut? Das ist Thema beim Projekt „Smartes Fichtelgebirge“. Die Bevölkerung konnte dazu in den vergangenen Monaten Vorschläge machen. Mehr als 1400 Rückmeldungen sind eingegangen. Erste Ansätze sind in Workshops entstanden, die das Landratsamt Wunsiedel am Vormittag vorstellt.

Der Landkreis Wunsiedel soll als Modellregion des bundesweiten «Smart City»-Projekts Vorreiter in Sachen Digitalisierung für andere ländliche Regionen agieren. Das Bundesinnenministerium hat die Region ausgewählt und unterstützt das Projekt finanziell. Außerdem geht es darum, die Lebensqualität weiter zu verbessern und die regionale Wirtschaft zu unterstützen.