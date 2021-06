Smartes Fichtelgebirge: Kreisausschuss macht Weg frei für vier Projekte

Wir können die Kaffeemaschine mittlerweile mit dem Handy anmachen, oder das Licht per Sprachsteuerung ausschalten. Die Digitalisierung schreitet in fast allen Bereichen des täglichen Lebens voran. Der Landkreis Wunsiedel will mit dem Projekt Smartes Fichtelgebirge weitere digitale Angebote für seine Bürger schaffen. Insgesamt sollen in den nächsten Jahren 40 Projekte umgesetzt werden. Der Kreisausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung den Weg für die ersten vier Projekte freigemacht. Thomas Edelmann, Leiter der Entwicklungsagentur Fichtelgebirge:

Die Verantwortlichen für das Projekt Smartes Fichtelgebirge wollen außerdem dabei helfen, das Netz im Landkreis Wunsiedel auszubauen, und sie wollen eine digitale Datenplattform aufbauen.