Smartes Fichtelgebirge: Gigantische Resonanz

Bildung, Mobilität und Gesundheit. Zu diesen Themen haben die Fichtelgebirgler anscheinend am Meisten zu sagen. Mit dem Modellprojekt Smartes Fichtelgebirge möchte der Landkreis Wunsiedel seine Bürgerinnen und Bürger mit einbeziehen. Sie konnten in den vergangenen Wochen online oder per Post über 12 verschiedene Themenfelder abstimmen und sich dazu äußern. Der Wunsiedler Landrat Peter Berek:

Mit den Ideen geht der Landkreis jetzt in sogenannte Expertenworkshops. Die Ergebnisse daraus, sollen die Fichtelgebirgler dann erneut bewerten dürfen.