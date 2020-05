Smartes Fichtelgebirge: Fragebogen im Briefkasten

Was würde ich gerne an meiner Heimat verändern? Oder was gefällt mir besonders gut? Das möchte der Landkreis Wunsiedel wissen. Jeder Haushalt bekommt kommende Woche Post vom Landratsamt mit einem Fragebogen.

Das ist der Startschuss für das Projekt „Smartes Fichtelgebirge“. Der Wunsiedler Landkreis ist der einzige deutschlandweit, den das Bundesinnenministerium ausgewählt hat. Das Ziel des Projekts: Nachhaltige, ökologische und digitale Anwendungen entwickeln, die sich auch auf andere ländliche Regionen übertragen lassen. Bei dem Projekt geht es außerdem darum, die Lebensqualität weiter zu verbessern und die regionale Wirtschaft zu unterstützen.

Eine Begleitplattform zum Fragebogen mit allen aktuellen Infos gibt es online.