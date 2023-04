Smartes Fichtelgebirge: Bürger können digitale Informationssäulen mitgestalten

Der Landkreis Wunsiedel will sich als attraktiver Wohn- und Arbeitsort präsentieren. Um das zu erreichen, setzt er bei seien Projekten regelmäßig auf die Ideen der Bürger. Jetzt gibt es im Rahmen des Programms „Smartes Fichtelgebirge“ ein kleines Teilprojekt, bei dem eure Meinung gefragt ist. Der Landkreis Wunsiedel will für Touristen und Einheimische digitale Informationsstelen aufstellen. Und genau die könnt ihr mitgestalten. Gefragt sind alle registrierten Nutzer der Bürgerbeteiligungsplattform. An den Touch-Screens sollen sich die Menschen informieren und orientieren können. Die Verantwortlichen wollen nun wissen, welche Funktionen und Inhalte diese Stelen bieten sollen und was geeignete Standorte wären.

Beteiligt euch jetzt unter: https://mach-mit.freiraum-fichtelgebirge.de/de-DE/projects/fichtelstele