Smart City-Projekt: Baumkletterer bringen erste Baumsensoren in Rehau an

Im Frankenwald zeigt sich ganz deutlich, wie die Trockenheit und der Borkenkäfer den Bäumen zusetzen. Zahlreiche Bäume mussten bereits gefällt werden. Im Rahmen des Smart City-Modellprojekts will der Landkreis Hof den Baumbestand möglichst auch in Dürrezeiten aufrecht erhalten. Dabei sollen Baumsensoren helfen…

…so Hofs Landrat Oliver Bär. Die Sensortechnik ermittelt den Wasserfluss und den Zustand der Bäume. Auf diese Weise sehen die Verantwortlichen, welche Maßnahmen nötig sind. Heute (27.2.) fällt der Startschuss für das Pilotprojekt. Baumkletterer bringen am Vormittag (10.30 Uhr) die ersten Baumsensoren am Maxplatz in Rehau an.