Smart City Modellprojekt: Stadt Hof soll sich laut SPD bewerben

Die Krise hat es erst recht aufgezeigt: Kommunen, Städte und auch eigene Haushalte sollten digital ausgestattet sein. Digitalisierung forciert den Struktur- und Funktionswandel der Innenstädte und macht einiges in der Verwaltung beispielsweise effizienter. Das fördert auch die Bundesregierung – mit sogenannten Smart-City-Modellprojekten. Die Landkreise Wunsiedel und Hof sind zum Beispiel schon in diesem Programm. Darauf ist auch die Hofer SPD-Stadtratsfraktion aufmerksam geworden. Sie fordert in einem Antrag auf, dass sich die Stadt für das Smart-City-Modellprojekt bewerben soll. Das soll laut Antrag der Stadtrat beschließen. Im Moment läuft die dritte Förderrunde „Gemeinsam aus der Krise: Raum für Zukunft“.