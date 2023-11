Sky-Moderator Hellmann nicht überrascht von Tuchel-Eklat

Sky-Moderator Sebastian Hellmann hat sich wenig überrascht vom Verhalten von Bayern-Trainer Thomas Tuchel nach dem Sieg in Dortmund gezeigt. «Das Ganze war bereits am Freitag auf seiner Pressekonferenz abzusehen», sagte Hellmann am Montag. Tuchel hatte im Interview des TV-Senders am Samstag gereizt auf die vorherige Kritik der Experten Dietmar Hamann und Lothar Matthäus reagiert und sich ein Wortduell mit Matthäus und Moderator Hellmann geliefert.

Sein Verhalten beim 4:0-Sieg in Dortmund und auch schon die Pressekonferenz tags zuvor seien Indizien für Tuchels Verhalten im anschließenden Sky-Interview gewesen. «Thomas Tuchel hat am Freitag die Zündschnur aktiviert und die war am Samstag nach dem Spiel zu Ende», sagte Hellmann.

Er könne zwar nachvollziehen, dass einem mal der «Kragen platzt», verstehe aber nicht, warum man «Fairness und Respekt ganz hinten anstellt». Der 56-Jährige appellierte an Tuchel, auch andere Meinungen zu akzeptieren. «Man muss dem anderen auch eine Chance geben nach dem Motto: Das ist meine Meinung und das ist deine», erklärte Hellmann.