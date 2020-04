Skispringer kommen wieder ins Vogtland

Aktuell herrscht in der Welt des Sports Stillstand – doch das soll natürlich nicht ewig dauern. Klingenthal soll, wie schon 2019, am 3. Oktober in der Vogtland-Arena das Finale des Sommer-Grand-Prix der Skispringer ausrichten. Das geht aus dem vorläufigen Terminkalender des Internationalen Skiverbandes hervor. Für den 26. und 27. September sind zudem zwei Wettkämpfe im Continental-Cup der Skispringer geplant. Die erste internationale Veranstaltung im Sommer soll im August ein FIS-Ladies-Alpencup auf der Vogtlandschanze in Mühlleithen sein. Dieser Wettkampf falle nicht unter den Begriff der Großveranstaltungen, sagte der Geschäftsführer des VSC Klingenthal, Alexander Ziron. Die Entscheidung über eine Teilnahme liege bei den einzelnen Verbänden.