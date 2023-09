Auf den Ochsenkopfschanzen in Bischofsgrün und auf der Skirollerbahn in Fichtelberg/Neubau ist am Wochenende wieder Wintersport angesagt. Heute (16.9.) gehen knapp 100 junge Sportler beim Bayerischen Schülercup im Skispringen und in der Nordischen Kombination an den Start. Darunter auch viele Sportler des Ski-Club Bischofsgrün. Die Wettkämpfe beginnen um 9 Uhr. Besucher sind gerne gesehen, schreibt der SCB. Der Eintritt zu den Wettbewerben ist frei.