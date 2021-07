Skispringen: Sommer-Grand-Prix mit Zuschauern

Das Finale des Sommer Grand Prix im Skispringen der Frauen und Männer am 1. und 2. Oktober in der Klingenthaler Vogtland-Arena soll mit Zuschauern stattfinden. Darüber informierte der VSC Klingenthal. Der Verein verfügt über ein genehmigtes Hygienekonzept, auf dessen Grundlage bis zu 2.500 Fans in die Arena dürfen. Der Vorverkauf hat begonnen. Tickets sind nur personalisiert erhältlich und können nicht weiterverkauft werden. Auch für Kinder muss zum Zweck der Kontaktverfolgung und Zuschauer-Regulierung ein Ticket für einen Euro gekauft werden. Einen Ticketverkauf an der Tageskasse wird es nicht geben. Nach derzeitigem Stand gilt eine Maskenpflicht für Bereiche, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.