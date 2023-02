Skispringen in Klingenthal: Erster COC-Sieg für die Ukraine

In der Sparkasse Vogtland Arena in Klingenthal wurde gestern Geschichte geschrieben. Der Ukrainer Yevhen Marusiak holte zum ersten Mal einen Sieg im FIS Continental Cup der Skispringer für sein Land. Mit einem ordentlichen Polster von 17,2 Punkten setzte er sich gegen Remo Imhof aus der Schweiz durch. Auf Platz drei landete der Norweger Benjamin Oestvold. Die deutsche Mannschaft verpasste das Podest knapp: Justin Lisso, wurde nach seinem dritten Platz am Samstag Vierter, Luca Roth sprang auf Platz 11. Weiter abgeschlagen reihten sich David Siegel als 23., Pius Pasche als 25. und Simon Spiewok als 30. ins Klassement ein. Finn Braun verpasste den finalen Durchgang.

© VSC Klingenthal/Konstanze Schneider