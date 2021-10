Skispringen in Klingenthal: Dawid Kubacki gewinnt Qualifikation

Zwar noch ohne Schnee, aber schon mit Skiern unter den Füßen springt an diesem Wochenende wieder die Weltelite der Skispringer im Vogtland von der Schanze – beim FIS Sommer-Grand-Prix. Die Qualifikation gestern hat Dawid Kubacki gewonnen. Der Pole hatte vor zwei Jahren das Springen in Klingenthal für sich entschieden. Bei den Frauen schaffte die Slowenin Nika Kriznar den weitesten Sprung. Beide springen beim Wettbewerb heute also als letzte. Bester Deutscher war Karl Geiger als Sechster. Katharina Althaus steigt heute von Platz 8 als beste deutsche Springerin ein.

Der Wettkampf der Frauen beginnt um 11 Uhr in der Sparkasse Vogtland Arena, die Männer starten um 14 Uhr 15.