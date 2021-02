Skispringen: Continentalcup gastiert in Klingenthal

Der VSC Klingenthal ist an diesem Wochenende erneut Gastgeber für einen internationalen Wettkampf. Nach den Weltcups im Skispringen und der Nordischen Kombination, findet nun in der Vogtland-Arena der Continentalcup im Skispringen statt, der eigentlich in den USA ausgetragen werden sollte. Mit dabei sind erneut Topathleten aus dem Weltcup wie unter anderem der Bronzemedaillengewinner der Skiflug-Weltmeisterschaft 2018 in Oberstdorf, Richard Freitag. Vorgesehen sind heute und morgen jeweils ein Sprunglauf – Zuschauer sind keine erlaubt.