Skispringen: Continental Cup kommt nach Klingenthal

Die besten Nachwuchs-Skispringer der Welt könnt ihr an diesem Wochenende live in der Sparkasse Vogtland Arena in Klingenthal erleben. Für den FIS Continental Cup haben derzeit 44 Athleten aus elf Nationen gemeldet. Der Deutsche Skiverband geht mit sechs Springern an den Start, darunter der Weltcup-erfahrene Pius Paschke. Auch das norwegische Team mit Anders Fannemel und Frederik Villumstad oder Österreich mit Clemens Leitner sind stark aufgestellt. Heute und morgen sind zwei Einzelwettbewerbe geplant – los geht es heute um 11 Uhr 30 mit dem offiziellen Training. Der Eintritt für Besucher ist frei.