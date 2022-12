Skisaison in der Region: Weitere Starttermine bekannt

In den letzten Jahren musste der Start der Skisaison oft nach hinten verschoben werden, weil kein Schnee gelegen war. Das sieht dieses Mal ganz anders aus. Im Fichtelgebirge startet die Saison am kommenden Freitag. Zusätzlich zum natürlichen Schnee laufen dort die Schneekanonen. Der Skiclub Neubau meldet heute außerdem, dass sein Lift in Fichtelberg ab Samstag startbereit ist. Der Lift läuft von 9.30 bis 21 Uhr. Samstag ist auch der Stichtag für den Start der Saison in der Skiwelt Schöneck. Ab 9 Uhr öffnen der Schießhausberg und der Zauberteppich. Der Sessellift folgt erst zwei Tage später.