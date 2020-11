Skisaison in der Region: Schneekanonen stehen in den Startlöchern

Reisen ist im Jahr 2020 und damit mit der Corona-Pandemie kein einfaches Thema. Viele wären bestimmt in den nächsten Wochen zum Skifahren nach Österreich oder Südtirol gefahren. Aber auch hier in der Region können Skifahrer die Pisten runterheizen – normalerweise. In diesem Jahr bleiben die Lifte bis zum 20.Dezember erstmal still. Das hat Ministerpräsident Söder in dieser Woche verkündet. Beschneit wird in der Region aber trotzdem schonmal, verrät Andreas Munder vom Ochsenkopf Radio Euroherz. Dabei wolle man vorbereitet sein, sollte es doch spontan losgehen. Zusätzlich braucht es aber noch Frau Holle. Für den Januar sind am Ochsenkopf zunächst die Winterwandertage geplant. Zweifel an der Schließung hat auch Ferdinand Reb von der Tourismuszentrale Fichtelgebirge.