Skisaison im Fichtelgebirge: Die nächsten Lifte öffnen

Im Fichtelgebirge beginnt an diesem Wochenende ganz offiziell die Wintersportsaison. Seit gestern Vormittag ist die Ochsenkopf Nordabfahrt geöffnet. Auf der Südseite liegt zwar noch nicht genug Schnee für Skifahrer, die Seilbahn fährt aber trotzdem. Heute öffnen der Fleckl-Lift und der Lift an der Bleaml-Alm in Fichtelberg. Der Klausenlift in Mehlmeisel startet erst am 25. Dezember, wenn der Schnee bis dahin reicht.

Andreas Munder, der Geschäftsführer der Erlebnisregion Ochsenkopf, hofft auf eine möglichst lange Saison.

Skifahrer und Tourengeher können sich auf der Internetseite „fichtelgebirge.bayern“ über die aktuellen Öffnungen von Liften und Pisten informieren. Diese Seite wird täglich aktualisiert.