Skisaison beendet: die Lifte im Fichtelgebirge hatten heuer 60 Betriebstage

Zum Frühlinganfang gibts im Fichtelgebirge das offizielle Saisonende für die Skifahrer. Am Samstag hatte es nochmal geschneit – wie bestellt für die letzte Abfahrt vom Ochsenkopf am Sonntag. Liftbetreiber, Hoteliers und Wirte sind zufrieden mit der Wintersaison heuer, heißt es. Die Lifte hatten heuer über 60 Betriebstage, alleine am Klausenlift sollen es 35.000 Skifahrer gewesen sein.

Auch abseits der Skilifte gab es im Fichtelgebirge wieder mehr Winterurlauber, sagt Ferdinand Reb, der Tourismuschef. Von den Zahlen vor der Corona-Pandemie sei man aber noch weit entfernt. Allerdings, rechnen die Tourismusbetriebe im Fichtelgebirge angesichts der angespannten Lage durch den Ukraine -Krieg wieder mit mehr Urlaubern innerhalb Deutschlands.

Nach einer Mitteilung der Touristinformation Warmensteinach bleiben alle Anlagen am Ochsenkopf fdür drei Wochen geschlossen. An den Seilbahnen gibts Revisionsarbeiten und eine TÜV-Abnahme, außerdem wird alles auf den Sommerbetrieb umgestellt. Ab Samstag, den 9.April, starten beide Seilbahnen inklusive Fahrradtransport und Singletrailstrecke auf der Südseite, sowie dem Alpine Coaster in die Sommersaison 2022.