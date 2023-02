Skirennfahrer Straßer Zehnter im Slalom in Kalifornien

Linus Straßer hat im ersten Slalom-Weltcup nach den alpinen Weltmeisterschaften eine Top-Platzierung verpasst. Der Athlet vom TSV 1860 München fiel am Sonntag im kalifornischen Palisades Tahoe noch von Platz drei auf zehn zurück und musste eine Woche nach seinem neunten Rang bei der WM den nächsten Rückschlag hinnehmen. Ein Patzer kurz vor dem Ziel kostete den 30-Jährigen einen Podestplatz.

Der Sieg ging bei heftigem Schneefall an den Norweger Alexander Steen Olsen, der seinen ersten Weltcup-Sieg feierte. Zweiter wurde sein Landsmann Timon Haugan. Den dritten Platz teilten sich die zeitgleichen Albert Popov aus Bulgarien und Clement Noel aus Frankreich. Der Grieche AJ Ginnis, der mit der schnellsten Zeit über die Ziellinie gefahren war, wurde wegen eines Einfädlers nachträglich disqualifiziert.

Der WM-Fünfte Sebastian Holzmann vom SC Oberstdorf fuhr auf Platz 23. Parallel-Weltmeister Alexander Schmid, David Ketterer und Fabian Himmelsbach verpassten den Finaldurchgang der besten 30.

Das Rennen im kalifornischen Wintersportgebiet hatte für reichlich Kritik gesorgt. Es ist das zweite Mal in diesem Winter, dass die Herren in die USA geflogen sind. Im November waren die Alpinen in Beaver Creek gewesen. Anstatt die US-Rennen in Palisades Tahoe und Aspen direkt im Anschluss auszutragen, legte der Weltverband Fis sie ans Saisonende.