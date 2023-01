Skirennfahrer Dreßen überzeugt auf der Streif

Der deutsche Skirennfahrer Thomas Dreßen steht auf der legendären Streif in Kitzbühel vor seinem zweiten Top-Zehn-Ergebnis in diesem Winter. Der von Verletzungen geplagte Oberbayer präsentierte sich am Freitag auf der gefürchteten Abfahrtspiste überraschend stark und lag nach 33 Startern auf Rang sieben. Der Rückstand auf den führenden Weltmeister Vincent Kriechmayr aus Österreich betrug 0,87 Sekunden. Der Schweizer Niels Hintermann lag zur Halbzeit auf Platz zwei vor dem Amerikaner Jared Goldberg.

Andreas Sander zeigte in Österreich seine beste Saisonleistung in der Königsdisziplin und lag genau wie Dreßen auf Top-Ten-Kurs. Die übrigen deutschen Starter Romed Baumann, Josef Ferstl und Dominik Schwaiger verpassten die besten 15. Die Top-Favoriten Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen und der Schweizer Marco Odermatt patzten und konnten nur dank artistischer Einlagen einen Sturz verhindern.