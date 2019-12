Es geht los, am Ochsenkopf kann man ab heute Skifahren. Die Temperaturen liegen seit Tagen unter Null, da bleibt der Kunstschnee gut liegen – der wird seit Tagen fleißig produziert.

Der Nordhang am Ochsenkopf hat genügend Schneeauflage, die Seilbahn läuft von 9 bis 16 Uhr. Skifahren auf dem Südhang ist noch nicht möglich und auch der Anfängerlift auf der Südseite ist noch nicht in Betrieb. Auf der Bleaml-Alm in Fichtelberg/Neubau geht es morgen los, ab 9 Uhr 30 ist der Skilift in Betrieb.