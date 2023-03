Der deutsche Skicrosser Florian Wilmsmann ist im kanadischen Craigleith erstmals in diesem Winter auf ein Weltcup-Podest gefahren. Der WM-Zweite musste sich am Freitag nur dem Lokalmatadoren Reece Howden geschlagen geben und wurde Zweiter. Für den 27 Jahre alten Freestyle-Skifahrer vom Tegernsee war es das achte Weltcup-Podest seiner Karriere. An diesem Samstag steht für die Skicrosser ein zweites Rennen in Kanada an.