Ski-WM beginnt: Eröffnungsfeier und erste Qualifikationen

Oberstdorf (dpa/lby) – Heute beginnt in Oberstdorf im Allgäu die Nordische Ski-Weltmeisterschaft. Am ersten WM-Tag stehen neben der Eröffnungsfeier (20.00 Uhr) auch erste Qualifikationen auf dem Programm. Die Langlauf-Frauen sind über fünf Kilometer klassisch (9.00 Uhr) gefordert, bei den Männern (10.30 Uhr) steht die doppelte Distanz auf dem Programm. Am Abend (18.00 Uhr) findet zudem die Qualifikation der Skisprung-Frauen statt. Deutschland gewann vor zwei Jahren in Seefeld sechs Gold- und drei Silbermedaillen. Wegen der Corona-Pandemie finden alle Wettbewerbe in Oberstdorf, das nach 1987 und 2005 zum dritten Mal WM-Gastgeber ist, ohne Publikum statt.

