Ski Nordisch: Weltcup der Nordischen Kombination in Klingenthal

Wer springt am weitesten und wer läuft am schnellsten? Nach der Absage vom vergangenen Wochenende findet nun doch ein Weltcup der Nordischen Kombination in Klingenthal statt. Heute und morgen finden rund um die Sparkasse Vogtland Arena zwei Einzelwettkämpfe statt. Los geht es heute um 11 Uhr mit dem Sprungtraining – der eigentliche Wettkampf startet um 12 Uhr 30. Beim Heimweltcup in Klingenthal kann der Deutsche Skiverband aus den Vollen schöpfen: insgesamt elf Athleten kann Bundestrainer Hermann Weinbuch in den Wettkampf schicken – darunter auch die beiden zuletzt verletzt fehlenden Oberstdorfer Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek. Gut vier Wochen vor der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft im slowenischen Planica geht es in Klingenthal nicht nur darum, ob die besten Springer ihren Vorsprung auch ins Ziel bringen oder ob eine furiose Aufholjagd am Ende belohnt wird, sondern auch um die Qualifikation für die WM-Mannschaft.

Alle Infos rund um den Weltcup in Klingenthal findet ihr hier.