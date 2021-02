Ski-Asse bestreiten Abfahrt in Garmisch

Garmisch-Partenkirchen (dpa) – Kurz vor Beginn der WM testen die alpinen Ski-Asse bei der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen nochmal ihre Form. Beim Heim-Event heute wollen Romed Baumann und Andreas Sander wie zuletzt in Kitzbühel das Podium attackieren – und diesmal erfolgreich sein. Baumann hatte vor sechs Jahren, damals noch als Österreicher, auf der Kandahar als Zweiter sein bislang letztes Podest im Weltcup erreicht. Eigentlich hatte auch Thomas Dreßen mit einem Start geliebäugelt; der Vorjahressieger aber entschied nach dem Training, als er erstmals nach seiner Hüft-OP wieder am Einsatz war, im Rennen nur als Vorläufer zu starten.

© dpa-infocom, dpa:210204-99-305530/3