Skate-Anlage am Eisteich: Flügel klagt, Stadt Hof steht hinter dem Projekt

Zuerst hat er einen verärgerten Brief geschrieben, jetzt will er sogar vor Gericht ziehen: Bernd Flügel, zweiter Vorstand des Vereins zur Förderung der Jugendkultur in Hof, will gegen die geplante Skate-Anlage am Eisteich vorgehen.

Flügel meint: BMX-Räder, Skateboards und Mountainbikes werden für reichlich Lärm rund um den Eisteich sorgen – angeblich eine Lautstärke wie bei einer einfahrenden U-Bahn. Die Jugendlichen würden bis spät in die Nacht feiern, heißt es in dessen Schreiben. Außerdem sei die Parkplatzsituation nicht geklärt und es gibt Sicherheitsbedenken. Flügel nennt dabei rollerfahrende Kleinkinder als Beispiel, die die Skate-Anlage nutzen könnten, während Mountainbikes durch die Anlage rasen. Rückenwind habe er von 40 Anwohnern. Das Veto seines Vereins sei bei der Stadt auf taube Ohren gestoßen. Deshalb hat er Einspruch per Gerichtsverfahren gegen den Bau eingereicht. Die alte Skate-Anlage an der Schleizer Straße sieht er als bessere Alternative. Die ist aber seit einigen Wochen stillgelegt, weil sanierungsbedürftig.

Die Stadt Hof hat gegenüber Radio Euroherz Stellung bezogen:

So Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Der Baustart steht kurz bevor, die Stadt steht komplett hinter dem Projekt.