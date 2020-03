Sixt rechnet mit rückläufigem Geschäft: Dividendenstreichung

Pullach (dpa) – Der Autovermieter Sixt ist angesichts der Ausbreitung des neuen Coronavirus sehr pessimistisch für das laufende Jahr. Vor diesem Hintergrund will das Unternehmen seinen Aktionären für das abgelaufene Jahr keine Dividende zahlen, wie Sixt am Montagabend in Pullach bekanntgab. Ausgenommen davon ist die Mindestdividende für die Vorzugsaktien von fünf Cent je Anteilschein. Der Sixt-Aktienkurs gab auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um zweieinhalb Prozent nach.