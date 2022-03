Sitzung in Berg: Gemeinderat verabschiedet Haushalt

Damit Städte und Gemeinden überhaupt Projekte umsetzen können, brauchen sie erst einmal Geld. Der Gemeinderat in Berg hat in seiner jüngsten Sitzung deshalb den Haushalt verabschiedet. Er hat ein Gesamtvolumen von 8,7 Millionen Euro. Kredite will die Gemeinde nicht aufnehmen. Sie rechnet mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Als wichtigste Projekte nennt Bürgermeisterin Patricia Rubner Straßenbaumaßnahmen in den Ortsteilen Schnarchenreuth, Hadermannsgrün und Gottsmannsgrün. Hinzu kommt die Dorferneuerung in Bruck. Die Gemeinde will die Straßenbeleuchtung in Berg außerdem auf LED umstellen. Thema in der jüngsten Sitzung war auch der Ersatzneubau der KiTa. Die soll auf dem Gelände der Schule errichtet werden. Der Gemeinderat orientiert sich bei den weiteren Planungen am Entwurf des Architekturbüros Beyer.