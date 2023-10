Sitzung des CSU-Bundeswahlkreises: Hans-Peter Friedrich bleibt Vorsitzender der Bundeswahlkreiskonferenz

In Bayern bleibt nach der Landtagswahl Anfang des Monats vieles beim Alten: Die Koalition zwischen CSU und Freien Wählern steht seit (…)

Für Kristan von Waldenfels und Martin Schöffel von der CSU war es am Sonntag ein sicheres Ding: Die beiden haben sich für den (…)

Mit fast 50 Prozent: Kristan von Waldenfels (CSU) zieht zum ersten Mal in den Landtag ein

Tourismusprojekt in Lichtenberg: Baumhaushotel am Frankenwaldsee geplant

Urlaub ganz nah an der Natur, das ist gerade sehr beliebt. Und diesen Trend will jetzt ein Unternehmen aus München in Lichtenberg (…)