Situation in der Teichwirtschaft: Viele Kleinstbetriebe in Oberfranken

Gerade zur Kirchweih kommt bei uns in Oberfranken Fisch auf den Teller.

Laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik ist die Speisefischerzeugung in Bayern im letzten Jahr um 2,6 Prozent gestiegen. Die Karpfenproduktion ist aber um zirka 9 Prozent gesunken. Laut dem Statistischen Landesamt sind es vor allem einige wenige Betriebe, die die große Masse produzieren. In Oberfranken gebe es solche Großbetriebe nicht, sagt Peter Thoma von der Teichgenossenschaft Oberfranken. Oberfranken hat laut der Statistik mit 244 Betrieben 282 Tonnen Speisefisch erzeugt. Darin sind laut Thoma aber nur wenige Betriebe berücksichtigt:

Dieser Rückgang bezieht sich auf den Landkreis Wunsiedel, so Thoma.

Probleme bereiten den Teichwirten in Oberfranken die Bürokratie, der Wassermangel vor allem im Westen des Bezirks und der Fischotter. Verluste von über 90 Prozent wegen des Fischotters bringen die Teichwirte im Osten Oberfrankens an die Grenze ihrer Existenz, so Thoma. Das alles führt auch zu steigenden Fischpreisen. Thoma fordert eine leichtere Bejagung des Fischotters in Hochfranken. Zäune sind laut ihm nur bei kleineren Gewässern möglich aber nicht in der Karpfenwirtschaft.