Situation entspannt sich: Bewohner kehren schrittweise in Arzberger Seniorenheim zurück

So langsam entspannt sich die Corona-Situation auch in der Region. Mitte April hat die Heimleitung des Seniorenheims Löwenzahn in Arzberg angeordnet, die Bewohner ins Klinikum Fichtelgebirge nach Selb zu verlegen. Der Grund: Ein Großteil des Personals war ausgefallen. Wie das Landratsamt in Wunsiedel mitteilt, sind jetzt die ersten Bewohner wieder zurückgekehrt. Auch die anderen sollen schrittweise folgen. Noch ist aber nicht das komplette Personal wieder einsatzbereit, weil noch einige Mitarbeiter unter Quarantäne stehen.