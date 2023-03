Sisis Porzellan: Porzellanikon erinnert an große Zeit der böhmischen Kurbäder

Edles Porzellan, feine Roben, hoher Adel: Eine Sonderausstellung im Porzellanikon in Hohenberg an der Eger erinnert an die große Zeit der böhmischen Kurbäder im 19. Jahrhundert. Die Schau öffnet am Samstag (1. April) und endet am 15. Oktober.

Die High Society aus ganz Europa war damals regelmäßig in die Kurbäder gereist. Zu sehen ist etwa das Frühstücksservice der Kaiserin Sisi von Österreich oder ein großer Weinkrug, den der deutsche Kaiser Wilhelm in Wien gekauft hatte. In der Ausstellung können die Museumsgäste den Ablauf eines Kurtages in Böhmen nacherleben. Die Schau entstand in Zusammenarbeit mit dem Kunstgewerbemuseum in Prag und dem Westböhmischen Museum in Pilsen.