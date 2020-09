Sirenen heulen am Warntag : Im Vogtland wirds laut

Der vogtländische Teil der Euroherz-Region sollte sich heute Mittag gegen 11 Uhr nicht wundern, wenn es laut wird. Dann ertönen nämlich viele Sirenen. Am bundesweiten Warntag heute soll dieses Geräusch darauf hinweisen, wie Warnungen in Katastrophensituationen ablaufen. Das Ganze ist nach 20 Minuten auch schon wieder vorbei. In Stadt und Landkreis Hof, genauso wie im Landkreis Wunsiedel, bleibt es allerdings ruhig. Hier zeigen nur die Warn-Apps NINA, KATWARN und BIWAPP einen Alarm an.