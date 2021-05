Sinkende Inzidenzen: Central-Kino in Hof macht trotzdem noch nicht auf

Nachdem die Stadt Hof heute unter die Inzidenzmarke von 100 gerutscht ist, sind in einigen Tagen Lockerungen zu erwarten. Wie im Landkreis dürften dann auch die Kinos wieder aufmachen. Das Central-Kino in Hof hat jetzt allerdings angekündigt, dass es mit der Wiedereröffnung noch warten will. Die Entscheidung hat mehrere Hintergründe. Der Kinobetrieb wäre vorerst sowieso nur eingeschränkt möglich. Durch die Abstandsregeln könne nur ein Viertel der Kapazitäten genutzt werden, und auch der Verzehr von Speisen und Getränken wäre untersagt. Außerdem starten aktuell keine größeren Filme, weil sie von den Studios zurückgehalten werden. Ein möglicher Termin für den Neustart in den Kinos in der Region könnte aber der 1. Juli sein.